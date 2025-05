Explosionen in Stützpunkten auf der Krim: Guerilla enthüllt Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Guerillabewegung Atesh hat Informationen über die toten Soldaten, die in dem Depot Dienst taten.

Die Guerilla hat „Ankünfte“ auf den russischen Militärbasen auf der vorübergehend besetzten Krim registriert, nachdem dort am Morgen des 16. Mai Explosionen zu hören waren. Dies geht aus einer Meldung der Guerillabewegung Atesh hervor, die im Telegram veröffentlicht wurde.

Agenten der Guerillabewegung meldeten Explosionen in der Nähe der Siedlung Perevalnoye im Süden der Krim. Es handelt sich um den Militärstützpunkt der 126. separaten Küstenschutzbrigade der russischen Schwarzmeerflotte und des 8. separaten Artillerieregiments.

„Es gibt Informationen über tote Soldaten, die in dem Depot Dienst taten“, so die Guerillas.

Koordinaten des genannten Ortes: 44.8495839325, 34.3209801283.

Atesh sagte, dass die Agenten der Bewegung im Sommer 2024 Lagerhäuser und Hangars mit Ausrüstung in Perevalnoye überwacht haben.

Den Guerillas gelang es, wichtige Informationen über die Lagerung und Bewegung von russischer Ausrüstung und Munition in den Militärbasen aufzuzeichnen. Der Stützpunkt der Invasoren wurde damals nicht von der Luftabwehr abgedeckt.

Erinnern Sie sich, dass am Morgen des 16. Mai in mehreren Gebieten der besetzten Krim Explosionen zu hören waren. Die Flugabwehr der russischen Invasoren funktionierte angeblich wegen des Drohnenangriffs. In einem Munitionsdepot brach ein Feuer aus.