Der Feind griff eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region Tschernihiw an und verletzte dabei zwei Feuerwehrleute

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Gemeinde Nizhyn, Bezirk Tschernihiw, hat der Feind eine kritische Infrastruktureinrichtung angegriffen.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, mit.

„Zwei Feuerwehrleute wurden verwundet und ins Krankenhaus eingeliefert. Dies ist das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Russen in der Region Tschernihiw auf eine offen terroristische Praxis zurückgreifen: Sie schlagen zu und schlagen dann wieder zu und warten auf die Ankunft von Rettungskräften, um die Folgen des Beschusses zu beseitigen“, sagte er.

Er sagte auch, dass Tschernihiw gestern Nachmittag von Angriffsdrohnen angegriffen wurde. Eine Infrastruktureinrichtung wurde beschädigt. Ein Todesopfer ist bekannt. ein 21-jähriger Zivilist wurde in die Neurologie eingeliefert. Er steht unter ärztlicher Aufsicht.

Chaus betonte, dass der Feind am meisten aus FPV-Drohnen feuert – 26 Angriffe. Es handelt sich um Siedlungen in den Gemeinden Semenivka, Novhorod-Siverska und Snovska. Häuser in Semenivka und Snovsk wurden bei den Angriffen beschädigt.

Ihm zufolge hat der Feind an nur einem Tag 18 Siedlungen in der Region Tschernihiw beschossen und 54 Angriffe durchgeführt.

Um es kurz zu machen:

Am Freitag, den 19. September, gerieten gegen 22 Uhr in der Region Tschernihiw Polizisten und Sanitäter an der Absturzstelle einer Drohne wiederholt unter Beschuss.