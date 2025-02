Der Feind griff das Gebiet Dnipropetrowsk an, ein Zivilist wurde getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Bezirk Sinelnikivskyj erlebte zwei Angriffe der russischen Armee an einem Tag. Der erste – Beschuss, bei dem zwei Privathäuser beschädigt wurden. Am Abend wurde bei einem Kamikaze-Drohnenangriff ein Mann getötet.

Am 4. Februar griffen die russischen Truppen den Bezirk Sinelnikivskyj mit einer Kamikaze-Drohne an. Infolge des feindlichen Feuers wurde ein Zivilist getötet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak am Dienstag, den 4. Februar mit.

„Zwei Angriffe der russischen Armee an einem Tag erlebte Sinelnikowschtschina. Erstens – Beschuss, bei dem zwei Privathäuser beschädigt wurden. Und am Abend – ein Kamikaze-Drohnenangriff. Ein Auto fing Feuer. Ein Mann starb. Ein anderer wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert“, sagte Lyssak.

Darüber hinaus haben die Russen im Laufe des Tages den Bezirk Nikopol mit Artillerie und Drohnen angegriffen. Explosionen waren in den Gemeinden Nikopol, Marhanezka, Mirovska und Krasnogrigorevska zu hören.

Als Folge der feindlichen Angriffe wurden ein Transportunternehmen, ein fünfstöckiges Gebäude und mehr als 20 Privathäuser, Autos, Nebengebäude und Garagen beschädigt. Auch Stromleitungen und eine Gaspipeline wurden getroffen.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung stellte fest, dass keine Menschen verletzt wurden.

Zuvor hatte die Armee der Russischen Föderation von der Artillerie aus die Gemeinde Krasnopolska im Gebiet Sumy beschossen. Infolge des feindlichen Angriffs gibt es einen Toten und einen Verwundeten.

Wir werden daran erinnern, dass fünf Einwohner der Stadt Tschassiw Jar im Bezirk Bachmut der Region Donezk und ein Einwohner der Stadt Pokrovsk vor kurzem infolge des Beschusses durch die russische Armee getötet wurden.