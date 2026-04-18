Der Feind hat in der Region Dnipropetrowsk einen Linienbus mit einer Drohne angegriffen; es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen haben mit einer FPV-Drohne einen Kleinbus in der Gemeinde Pokrowsk im Gebiet Dnipropetrowsk angegriffen – vier Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind.

Russische Invasoren haben einen Linien-Kleinbus im Gebiet Nikopol mit einer FPV-Drohne angegriffen; bei dem Angriff wurden vier Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Quelle: Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Dnipropetrowsk, auf Telegram

Wörtlich: : „Der Feind hat mit einer FPV-Drohne einen Linien-Kleinbus in der Gemeinde Pokrowsk angegriffen.

Verletzt wurden der 65-jährige Fahrer sowie drei Fahrgäste – ein 14-jähriger Junge und zwei Frauen im Alter von 73 und 82 Jahren.“

Details: Der Leiter der regionalen Militärverwaltung teilte mit, dass eine Frau aufgrund des feindlichen Angriffs ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Er präzisierte, dass das Kind nach der medizinischen Versorgung ambulant behandelt werde.