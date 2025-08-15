FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Ein Foto eines angegriffenen Schiffes im Kaspischen Meer wurde online gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Russische Behörden haben einen Drohnenangriff auf den Hafen von Olja bestätigt, der im Delta der Wolga liegt, die ins Kaspische Meer mündet.

Das russische Schiff Port Olya 4 wurde durch einen Drohnenangriff in der russischen Region Astrachan schwer beschädigt und liegt in einem halb ertrunkenen Zustand. Am Freitag, den 15. August, wurden im Internet Fotos von dem Vorfall veröffentlicht.

„Wenn der Wunsch besteht, Komponenten für Waffen und Drohnen zu transportieren, die Ukrainer töten, sollten wir uns nicht wundern, wenn der Transport zu sinken beginnt“, schrieb der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak in Telegram.

Unterdessen bestätigten die russischen Behörden einen Drohnenangriff auf den Seehafen Olja, der im Delta der Wolga liegt, die ins Kaspische Meer mündet.

„Die Region Astrachan wurde erneut Opfer eines Drohnenangriffs durch die Streitkräfte der Ukraine. Diesmal war ihr Ziel die Transport- und Logistikinfrastruktur der Region – der Hafen von Olja. Alle unbemannten Luftfahrzeuge wurden durch elektronische Kriegsführung per Funk ausgeschaltet oder zerstört. Es gab keine Verletzten. An der Infrastruktur des Hafens wurde kein Schaden angerichtet. Infolge von Gegenangriffen wurde das Wrack der abgeschossenen Drohne beschädigt“, schrieb der Gouverneur der Region Astrachan Igor Babuschkin in einem Telegram.

Zuvor hatte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine einen Angriff auf den Hafen von Olja angekündigt. Dort wurde das Schiff Port Olya 4 getroffen, das mit Komponenten für Drohnen wie Schahed und Munition aus dem Iran beladen war.

Auch in Russland ist heute eine Schießpulveranlage im Elastik-Werk in der Region Rjasan explodiert. Mindestens drei Menschen wurden getötet und 20 verletzt.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 287

