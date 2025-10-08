Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Richtungen Seversky, Novopavlovskiy und Torezkiy verschwanden. Das Militär gab zwei Gründe für diese Änderungen an.
Das ukrainische Militär hat beschlossen, die Namen einiger Richtungen an der Front zu ändern. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in der operativen Zusammenfassung ab 16:00 Uhr am Mittwoch, den 8. September mit.
„Im Zusammenhang mit dem Übergang der Streitkräfte der Ukraine zur Korpsstruktur sowie unter Berücksichtigung der Veränderungen in der operativen Situation werden die Namen einiger Richtungen in der östlichen Operationszone geändert“, heißt es in der Meldung.
In der Zusammenfassung fehlen nun die Richtungen Sewerskij, Nowopawlowsk und Torezkij. Stattdessen erscheinen Slowjansky, Aleksandrovsky und Konstantinovsky.
Inzwischen haben seit Beginn des Tages 107 Gefechte der ukrainischen Armee mit russischen Angreifern an der Front stattgefunden. Der Feind rückt am aktivsten in Richtung Pokrowski vor, wo die Streitkräfte der Ukraine bereits 21 Angriffe zurückgeschlagen haben. Vier weitere Gefechte sind noch im Gange.
Auch in den Richtungen Olexanderivka (17) und South Slobozhanska (15) gibt es aktive Kämpfe.
Wir erinnern daran, dass Russland am 7. September mehr als 1.000 getötete und verwundete Kämpfer verloren hat. Die Gesamtzahl der russischen Verluste nähert sich 1,2 Millionen Menschen.
Ukrainische Streitkräfte zeigen die Zerstörung der seltenen Station zur funkelektronischen Kriegsführung Resident
