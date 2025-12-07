Generalstab: 1.080 Russen wurden über Nacht neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation in den mehr als drei Jahren des Krieges belaufen sich auf 1.180.870 Menschen, so der Generalstab.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages 1.080 russische Angreifer vernichtet und verwundet. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 07.12.25 beliefen sich vorläufig auf: