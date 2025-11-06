Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine berichtet über die Zerstörung wichtiger russischer Ziele.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in den sozialen Medien, das Kommando der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: In der Nacht zum 5. November haben die Spezialeinsatzkräfte die Wolgograder Ölraffinerie in der Region Wolgograd der Russischen Föderation angegriffen. In dieser Anlage werden jährlich 15,7 Millionen Tonnen Erdölprodukte verarbeitet (5,6% der gesamten Raffinerie in Russland). In der Nähe des Ziels wurden Explosionen und ein Feuer gemeldet.

Die Spezialkräfte stellten fest, dass das letzte Mal am 18. September Langstreckendrohnen der Spezialkräfte die Wolgograder Raffinerie erreichten, woraufhin die Anlage ihren Betrieb einstellte.

Der Generalstab bestätigte auch, dass eine Basis für die Lagerung, den Zusammenbau und den Start von Drohnen des Typs Schahed im vorübergehend besetzten Donezk (DAP-Gebiet) getroffen wurde. Nach Angaben der objektiven Kontrolle wurden auf dem Gelände der Anlage Explosionen und starke Sekundärdetonationen registriert.

Darüber hinaus wird berichtet, dass in der vorübergehend besetzten Autonomen Republik Krim 3 Treibstoff- und Schmierstoffanlagen getroffen wurden, um die logistischen Möglichkeiten des Feindes zu verringern. So wurde im Öldepot im Dorf Hvardiyske ein erfolgreicher Treffer auf einen Tank und Tanks mit Treib- und Schmierstoffen auf dem Ablass- und Ladegestell verzeichnet. In Simferopol wurden Tanklager an zwei Treibstoff- und Schmierstoffbasen getroffen. Die Treibstofftanks fingen Feuer.