Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 7.08.25 belaufen sich vorläufig auf etwa 1.060.310 Menschen.

In den vergangenen 24 Stunden hat die ZSU 1.040 russische Soldaten, 4 Panzer und 47 Artilleriesysteme zerstört. Dies meldete der Generalstab der ZSU am 7. August.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11076 (+4) Einheiten. gepanzerte Kampffahrzeuge – 23095 (+4) Einheiten. Artilleriesysteme – 31180 (+47) Einheiten. Mehrfachraketenwerfersysteme – 1456 (+1) Einheiten. 49930 (+163) Einheiten. Fahrzeuge und Tanklastwagen – 57605 (+130) Einheiten . Wir möchten Sie daran erinnern, dass 24 Stunden zuvor SAM s 1010 russische Angreifer zerstört haben.

