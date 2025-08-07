FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Der Generalstab hat die Daten über die russischen Verluste im Krieg aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die gesamten Kampfverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 7.08.25 belaufen sich vorläufig auf etwa 1.060.310 Menschen.

In den vergangenen 24 Stunden hat die ZSU 1.040 russische Soldaten, 4 Panzer und 47 Artilleriesysteme zerstört. Dies meldete der Generalstab der ZSU am 7. August.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 7.08.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1060310 Menschen.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

  • panzer – 11076 (+4) Einheiten. gepanzerte Kampffahrzeuge – 23095 (+4) Einheiten. Artilleriesysteme – 31180 (+47) Einheiten. Mehrfachraketenwerfersysteme – 1456 (+1) Einheiten. 49930 (+163) Einheiten. Fahrzeuge und Tanklastwagen – 57605 (+130) Einheiten . Wir möchten Sie daran erinnern, dass 24 Stunden zuvor SAMs 1010 russische Angreifer zerstört haben.

Russlands Verluste sind auf ein 15-Monats-Tief gesunken – Geheimdienst

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 171

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)22 °C  Ushhorod18 °C  
Lwiw (Lemberg)16 °C  Iwano-Frankiwsk18 °C  
Rachiw15 °C  Jassinja15 °C  
Ternopil18 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)18 °C  
Luzk17 °C  Riwne17 °C  
Chmelnyzkyj18 °C  Winnyzja19 °C  
Schytomyr18 °C  Tschernihiw (Tschernigow)19 °C  
Tscherkassy21 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)23 °C  
Poltawa23 °C  Sumy21 °C  
Odessa24 °C  Mykolajiw (Nikolajew)25 °C  
Cherson25 °C  Charkiw (Charkow)24 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)23 °C  Saporischschja (Saporoschje)30 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)24 °C  Donezk29 °C  
Luhansk (Lugansk)30 °C  Simferopol31 °C  
Sewastopol28 °C  Jalta31 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen