Der Generalstab hat die russischen Verluste für diesen Tag aktualisiert: mehr als 1.100 Soldaten und Dutzende von Artilleriesystemen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 12. bis 13. Oktober, haben die Russen weitere 1.140 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 21 Artilleriesysteme und 109 Fahrzeuge zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 13. Oktober 2025 werden auf folgende Zahlen geschätzt

personal – etwa 1.123.950 (+1140) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.251 (+3 Einheiten);

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.345 Einheiten;

Artilleriesysteme – 33.599 (+21) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.520 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.225 Einheiten;

Flugzeuge – 427 Einheiten.

hubschrauber – 346 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 69.242 (+ 232) Einheiten;

Marschflugkörper – 3

.

859

Einheiten; Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 64.043 (+ 109) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.977 Einheiten.

Lage an der Frontlinie

Zur Erinnerung: Nach Angaben des American Institute for the Study of War (ISW) setzte Russland am 11. Oktober seinen Vormarsch entlang der gesamten Frontlinie fort.

Insbesondere griff der Feind im Sektor Sumy, in den Regionen Charkiw, Saporischschja und Cherson sowie in Richtung Welykij Burluk und in den Sektoren Kupjansk, Borowsk, Lyman und Siversk an.

Die Experten stellten jedoch fest, dass der Feind fast nirgendwo vorrückt.