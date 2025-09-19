Generalstab: Die täglichen Verluste Russlands sind gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation während der groß angelegten Invasion haben fast 1,1 Millionen Menschen erreicht.

In den letzten 24 Stunden, vom 18. bis 19. September, haben die Russen bei den Kämpfen gegen die Ukraine weitere 1.150 Soldaten verloren. Davor erreichten die täglichen Verluste des Feindes mehrere Tage hintereinander nicht einmal 1.000 Russen. Dies geht aus dem Morgenbericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis zum 19. September 2025 belaufen sich vorläufig auf: