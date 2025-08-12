Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 980 Angreifer ausgeschaltet. Fünf Panzer, fünf gepanzerte Fahrzeuge, 26 Artilleriesysteme und 107 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 12. August 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.065.220 Personen (+980 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11098 (+5) Panzer,

23119 (+5) gepanzerte Fahrzeuge,

31406 (+26) Artilleriesysteme,

1464 (+2) Mehrfachraketenwerfer,

1205 (+1) Flugabwehrsysteme,

421 (+0) Flugzeuge,

340 (+0) Hubschrauber,

50753 (+107) unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene,

3.556 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boot,

58219 (+106) Fahrzeuge und Tanker,

3937 (+1) Einheiten von Spezialausrüstung.

Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär in der Region Sumy in den Gebieten mehrerer Siedlungen Erfolge erzielt hat. So haben die ukrainischen Streitkräfte die Dörfer Stepnoye und Novokonstantinovka von den russischen Angreifern befreit.