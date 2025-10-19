Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.000 Angreifer ausgeschaltet. Ein Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, 45 Artilleriesysteme, ein Luftabwehrmittel und 444 unbemannte Luftfahrzeuge wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 19. Oktober 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.130.180 Menschen (+1000 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11268 (+1) Panzer,

23399 (+3) gepanzerte Fahrzeuge,

33834 (+45) Artilleriesysteme,

1524 (+2) Mehrfachraketenwerfer,

1228 (+1) Flugabwehrsysteme,

427 (+0) Flugzeuge,

346 (+0) Hubschrauber,

71967 (+444) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

3.864 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

64798 (+126) Fahrzeuge und Tanker,

3980 (+0) Einheiten der Spezialausrüstung Erinnern Sie sich daran, dass es den Streitkräften der Ukraine in der Richtung Alexandrowski gelungen ist, das Dorf Sosnowka zu befreien, das zur Gemeinde Welikomikhailiwka im Bezirk Sinelnikowski der Region Dnipropetrowsk gehört. Szenarien für den Krieg in der Ukraine: fünf Optionen