Gewitter, Hitze und Sturmböen: So wird das Wetter in der Ukraine am 30. Juni sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine werden Gewitter, böiger Wind und Hitze erwartet. In einigen Regionen sind kurzfristige Regenfälle und Sturmböen möglich.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das ukrainische hydrometeorologische Zentrum.

Das Wetter in der Ukraine

Morgen, am 30. Juni, wird in der Ukraine je nach Region teilweise bewölktes und kontrastreiches Wetter erwartet.

In den meisten westlichen und östlichen Regionen wird es tagsüber trocken sein, während im Norden kurzfristige Regenfälle und Gewitter möglich sind.

Im Süden und in den Vorkarpaten bleibt es heiß, mit Temperaturen bis zu +30°. In den zentralen und nördlichen Regionen wird es etwas kühler sein und tagsüber zwischen +20 und +25° liegen.

Nordwestwind, 7-12 m/s, mit Böen von bis zu 15-20 m/s an einigen Orten im Laufe des Tages.

Das Wetter in Kiew

Leichter Regen und Gewitter werden in Kiew und in der Region erwartet. Die Lufttemperatur in der Hauptstadt wird zwischen +14° in der Nacht und +23° am Tag liegen.

