Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat in der Region Cherson ein Auto mit Eindringlingen in die Luft gejagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Soldaten der Abteilung für aktive Maßnahmen der Hauptdirektion des Geheimdienstes und der Widerstandsbewegung gegen die russische Besatzung in der Region Cherson haben sich ausgezeichnet.

Zwei russische Eindringlinge der 76. Luftlandedivision der russischen Streitkräfte und ihr Auto wurden auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Cherson zerstört. Dies teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Samstag, den 6. Dezember mit.

Verehrte Soldaten der Abteilung für aktive Operationen der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes und der Bewegung des Widerstands gegen die russische Besatzung in der Region Cherson.

Es wird darauf hingewiesen, dass die 76. Division durch besonders brutale Kriegsverbrechen während der vorübergehenden Einnahme eines Teils der Region Kiew im Jahr 2022, insbesondere in Butscha sowie an anderen Teilen der Frontlinie des russisch-ukrainischen Krieges gekennzeichnet war.

„Für jedes Kriegsverbrechen, das gegen das ukrainische Volk begangen wird, wird es eine gerechte Vergeltung geben“, sagte die Hauptdirektion des Geheimdienstes und veröffentlichte ein Video, das die Sprengung eines Autos mit den Invasoren zeigt.

Wir werden daran erinnern, dass in den letzten zwei Wochen Drohnen der Hauptdirektion des Geheimdienstes acht Ziele auf der Krim zerstört haben, darunter den Frontbomber Su-24.

Unter Berufung auf Quellen in der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes wurde außerdem berichtet, dass Explosionen in zwei Regionen der Russischen Föderation die feindliche Logistik gestört haben.