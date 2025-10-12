Heute Morgen wurde in Kiew zum zweiten Mal Fliegeralarm ausgelöst: Was ist der Grund dafür?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Kiew wurde heute Morgen zum zweiten Mal ein Luftangriffsalarm ausgelöst. Das Militär warnt vor der Gefahr durch feindliche Drohnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Alarmkarte und die Luftwaffe der Ukraine.

„Die Region Kiew und die Stadt Kiew sind durch feindliche Drohnen bedroht“, so die Luftwaffe.

Das Militär erklärte, dass sie derzeit Mittel einsetzen, um sie abzuschießen.

Die Luftalarmkarte sieht derzeit wie folgt aus: