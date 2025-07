Hitze bis zu +36 und heftige Schauer mit Hagel: Welches Wetter die Ukraine morgen erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 16. Juli wird in den meisten Regionen der Ukraine eine Hitzewelle herrschen, aber für die kommenden Tage sagen die Meteorologen eine starke Abkühlung und heftige Regenfälle voraus.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Meteorologin Natalija Didenko.

Das Wetter in der Ukraine

Am 16. Juli wird es in den westlichen Regionen zu Regenfällen mit Gewittern kommen, die mancherorts von Sturmböen und Hagel begleitet sein können.

Diese Front wird allmählich ostwärts ziehen – Niederschläge werden auch in den Regionen Schytomyr, Kyjiw, Tscherkassy und Odessa erwartet.

Im Rest der Ukraine herrscht weiterhin heißes und trockenes Wetter:

Süden, Osten, Dnipropetrowska oblast: +30…+36°C

Norden: +28…+30°C

Zentrum: +27…+31°C

Westen: +22…+27°C In der zweiten Wochenhälfte werden die Temperaturen laut Prognosen in vielen Regionen, einschließlich der Hauptstadt, sinken, was nach der langen Hitzewelle eine Erleichterung sein wird.

In den südlichen und östlichen Regionen der Ukraine wird die heiße Luftmasse auch nach dem 18. Juli noch anhalten, so dass eine wirkliche Abkühlung erst etwas später zu erwarten ist.

Das Wetter in Kiew

Morgen, am 16. Juli, bleibt das Wetter in der Hauptstadt trocken und heiß: Die Temperatur wird den ganzen Tag über bei +27…+30°C liegen. Leichter lokaler Gewitterregen ist nur am Mittwochabend möglich.

Am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Juli, erreicht eine Kaltfront Kiew – es werden heftige Schauer und ein Temperaturrückgang auf +18…+22°C erwartet.

Wir haben bereits über die 26 neuen Temperaturrekorde geschrieben, die in der vergangenen Woche in ukrainischen Städten aufgestellt wurden.