Indien und Russland haben einen Weg gefunden, zusammenzuarbeiten, um die Sanktionen zu umgehen: Worum geht es?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Indien und Russland haben einen Weg gefunden, zu kooperieren, um die westlichen Sanktionen gegen Moskau zu umgehen. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen Neu-Delhi und dem russischen Flugzeughersteller unter Sanktionen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Der Standard.

Der Zweck der Zusammenarbeit mit dem russischen Flugzeughersteller ist die Produktion von zivilen Flugzeugen. So gab die staatliche indische Fluggesellschaft Hindustan Aeronautics Limited (HAL) am Dienstag die Unterzeichnung eines Vertrags mit der United Aircraft Corporation (UAC in Russland – d. Red.) bekannt.

„Dies ist das erste Mal, dass ein vollwertiges Passagierflugzeug in Indien hergestellt wird“, sagte HAL.

Die in Moskau unterzeichnete Vereinbarung sieht die Produktion von zweistrahligen Flugzeugen des Typs SJ-100 für inländische Fluggesellschaften vor. Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh bezeichnete den Vertrag als „wichtigen Meilenstein“ für den zivilen Luftfahrtsektor des Landes, der „Arbeitsplätze schaffen und Indiens Unabhängigkeit stärken“ werde.

Sowohl HAL als auch die Regierung bezeichneten die Zusammenarbeit als „einen Durchbruch für die Entwicklung des Kurzstreckenverkehrs“.

Die Publikation erinnert daran, dass Neu-Delhi trotz des Einmarsches Russlands in der Ukraine und der Versuche Indiens, engere Beziehungen zu den USA und anderen westlichen Ländern aufzubauen, politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Moskau unterhält.

Die Regierung des indischen Ministerpräsidents Narendra Modi hat die russische Aggression noch nicht verurteilt und positioniert sich stattdessen als Vermittler und kauft weiterhin russisches Öl, stellt Der Standard fest.

Die Auswirkungen der Sanktionen auf die Zusammenarbeit zwischen Indien und Russland