Interpol hat die Suche nach von Russen gestohlenen Kulturgütern aufgenommen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der internationalen Datenbank befinden sich bereits Hunderte von Objekten, von denen ein erheblicher Teil aus Cherson gestohlene Exponate sind.

Das Nationale Zentralbüro von Interpol in der Ukraine hat die Möglichkeit erhalten, Informationen über Kulturgüter, die von Russen während der vorübergehenden Besetzung ukrainischer Gebiete, insbesondere aus Museen in Cherson, gestohlen wurden, direkt in die internationale Datenbank hochzuladen. Dies teilte die Nationale Polizei am Mittwoch, dem 19. Februar, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass bis Mitte Februar 2026 bereits Hunderte von Objekten in die internationale Datenbank aufgenommen wurden, von denen ein erheblicher Teil aus dem Regionalmuseum von Cherson gestohlene Exponate sind.

Insbesondere ist in der INTERPOL-Datenbank der Diebstahl des Gemäldes „Das Lied der Saporoger“ von Ivan Shulga verzeichnet, das zwischen dem 20. Oktober und dem 10. November 2022 aus dem Museum in Cherson verschwunden ist.

Mit der offiziellen mobilen App INTERPOL ID-Art kann jeder überprüfen, ob ein bestimmtes Kunstwerk international gesucht wird.