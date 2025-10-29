Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Situation an der Front ist dynamisch, weil die Russen viele Kräfte in Richtung Pokrowsk geworfen haben, sagte Andrij Kowalenko.

Die russischen Angreifer führen Informationsoperationen über die Lage in Pokrowsk und Mirnohrad durch. Dies berichtete der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation (CCD) beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Andrij Kowalenko am Mittwoch, den 29. Oktober in Telegram.

Ihm zufolge versuchen die Russen, ihre Flagge in Pokrowsk aufzuhängen, um dies als Sieg darzustellen.

„Auf der Stele von Pokrowsk wurde die Flagge schnell zerstört. Jetzt haben sich die Russen in Pokrowsk abgesetzt und versuchen, sich zu verstecken, aber die JICs zerstören sie nach und nach“, schrieb Kowalenko.

Ihm zufolge sind die Informationen über den Einmarsch der Russen in Mirnograd und ihre Verschanzung dort im Moment nicht bestätigt. Die feindlichen Gruppen werden vernichtet.

„Die Situation an der Front ist dynamisch, weil die Russen viele Kräfte in diese Richtung geworfen haben“, fasste Kowalenko zusammen.

Bereits am Mittwoch hatte das Projekt DeepState berichtet, dass die Russen Pokrowsk allmählich einnehmen. Analysten glauben, dass es notwendig ist, eine ganze Brigade einzusetzen, um die Lage in der Stadt zu stabilisieren, und nicht einzelne Gruppen von Spezialkräften.

Am Vortag sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die Russen in Bezug auf Pokrowsk lügen. Sie zeigen den Amerikanern Karten, auf denen die Stadt bereits erobert ist, und erzählen ihnen, dass sie 90 Prozent der Ostukraine erobert haben.