Kalte Nächte und ein regnerischer Sonntag: die Vorhersage für das letzte Wochenende im September

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Ukraine wird an diesem Wochenende trockenes, kühles Wetter herrschen, wobei es mancherorts Frost geben wird, und die Luft wird sich auf bis zu +14+16 Grad erwärmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag der Meteorologin und Meteorologin Natalija Didenko auf Facebook.

Das Wetter in der Ukraine

In der Ukraine wird es am Samstag, den 27. September, in der Nacht trocken sein, mit Frost in einigen Orten (außer im Süden), tagsüber wird die Temperatur +12+17 Grad betragen, im Süden +15+19 Grad.

Am Sonntag, den 28. September, wird es im Norden der Ukraine, in den westlichen Regionen sowie in den Regionen Tscherkassy und Winnyzja aufgrund einer unangenehmen nordöstlichen Wetterfront regnen.

Im Rest des Landes wird es jedoch trocken bleiben.

Am Sonntag liegt die Lufttemperatur im Norden und im Zentrum bei +10+14 Grad, im Westen bei +13+17 Grad und im Osten und Süden bei +14+19 Grad.

Das Wetter in Kiew

Morgen, am 27. September, wird das Wetter in Kiew tagsüber voraussichtlich trocken und kühl sein und nachts kalt.

In der Nacht werden +2+5 Grad erwartet, mit einigen Frösten von 0-3 Grad. Tagsüber wird sich die Luft am 27. September auf +14+16 Grad erwärmen.

Aber am Sonntag wird eine atmosphärische Front aus dem Nordosten ungebeten in die Hauptstadt kommen, und daher wird es bewölkt, feucht, regnerisch und kälter sein, mit nur +10+12 Grad am Sonntagnachmittag.

Wie wir bereits geschrieben haben, sind in der Ukraine bis Ende September erhebliche Wetterveränderungen möglich. Wir sprechen von einem starken Kälteeinbruch und mancherorts sogar von Schnee. Und am 24. August 2025 gab es im Zaroslyak-Trakt bei Howerla den ersten Schnee.