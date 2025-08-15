FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

"Kastensystem": Kürzung der Zahlungen an Armeerekruten in einigen russischen Regionen - der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes hat Russland vor dem Hintergrund eines wachsenden föderalen Haushaltsdefizits und sich verschärfender finanzieller Probleme in einer Reihe von Regionen lokale Einmalzahlungen an diejenigen gekürzt, die einen Vertrag mit der Besatzungsarmee unterzeichnen.

Quelle: Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass in mehreren Subjekten der Russischen Föderation die lokalen Einmalzahlungen an diejenigen, die einen Vertrag mit der Besatzungsarmee unterzeichnen, drastisch gekürzt wurden.

Insbesondere in Baschkirien sank der Betrag solcher Zahlungen von 1,6 Millionen auf 1 Million Rubel, im Bezirk Jamal-Nenzen – von 3,1 Millionen auf 1,9 Millionen, in der Region Belgorod – von 3 Millionen auf 800 Tausend, in der Region Nischni Nowgorod – von 3 Millionen auf 1,5 Millionen Rubel.

Gleichzeitig werden die Zahlungen in einer Reihe von Regionen erhöht: In Tatarstan wurde die Prämie auf 3,1 Millionen RUB angehoben, in der Region Rjasan werden 1 Million RUB mehr gezahlt, und in Kabardino-Balkarien wurde der Betrag von 1,5 Millionen RUB auf 1,8 Millionen RUB erhöht.

  • Das Main Intelligence Directorate wörtlich zitiert.* „So wird in Russland ein ‚Kastensystem‘ formalisiert, in dem das Leben der Bürger der verschiedenen Regionen unterschiedlich bewertet wird.

Das Finanzloch des „Unterreichs“ wächst im Rekordtempo. Allein von Januar bis Juli 2025 hat das russische Haushaltsdefizit 61 Milliarden Dollar erreicht und ist damit fast viermal so hoch wie die ursprünglich geplanten 14,6 Milliarden Dollar.

Die Hauptgründe sind der Rückgang der Öl- und Gaseinnahmen, das Scheitern der Steuerpläne und das rasante Wachstum der Militärausgaben.“

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 287

