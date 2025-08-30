Kiew ist am Morgen zum zweiten Mal in Luftalarm versetzt worden, und in einigen Regionen drohen ballistische Raketen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 30. August wurden Kiew und eine Reihe von Regionen zum zweiten Mal am Morgen in Luftalarm versetzt. Das Signal wurde erneut durch Drohnen und die Bedrohung durch ballistische Raketen ausgelöst.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew (KMDA) und den Luftwaffenkanal der Streitkräfte der Ukraine.

„Wegen der Bedrohung durch feindliche Drohnen wurde in der Hauptstadt ein Luftalarm ausgerufen. Wir fordern die Einwohner der Stadt auf, sich sofort in die nächstgelegenen Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Alarm vorbei ist“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte das Militär gewarnt, dass auch eine Bedrohung durch ballistische Raketenangriffe aus dem Süden bestehe.