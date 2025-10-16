In Kiew und in den Regionen sind die Notabschaltungen zurückgekehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Außerdem haben alle Regionen der Ukraine Strombegrenzungspläne für industrielle Verbraucher eingeführt.

Am Donnerstagnachmittag wurden in der Ukraine erneut Notstromabschaltungen vorgenommen. Dies meldete Ukrenerho am 16. Oktober.

„Aufgrund der schwierigen Situation im Energiesystem der Ukraine – verursacht durch den vorherigen russischen Beschuss – wurden in einem Teil der Regionen Notabschaltungen vorgenommen. Außerdem wurden in allen Regionen der Ukraine Pläne zur Strombegrenzung für industrielle Verbraucher eingeführt“, heißt es in dem Bericht.

In der Region Tschernihiw wendet Oblenergo drei stündliche Abschaltungen an.

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew meldete ihrerseits Notabschaltungen in Kiew auf Anweisung von Ukrenerho.

Nach Angaben von oblenergo sind auch Verbraucher in den Regionen Kiew, Sumy, Tscherkassy, Charkiw und Poltawa von Notabschaltungen betroffen.