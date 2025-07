In Kiew wurde die Eisenbahninfrastruktur durch einen feindlichen Angriff beschädigt: Die Züge der Stadt könnten sich verspäten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge des nächtlichen feindlichen Beschusses von Kiew wurde die Eisenbahninfrastruktur in einem der Stadtbezirke beschädigt.

Dies meldet die Zeitung Ukrsalisnyzja.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkehr in diesem Gebiet vorübergehend mit Diesellokomotiven abgewickelt wird. Mitarbeiter und Fahrgäste wurden nicht verletzt.

„Alle beteiligten Dienste arbeiten bereits vor Ort: Wir erwarten die Wiederaufnahme des vollen Verkehrs auf dem Abschnitt gegen 9 Uhr“, berichtet Ukrsalisnyzja

Demnach verkehren die Fernverkehrszüge planmäßig. Es kann jedoch zu geringfügigen Abweichungen vom Fahrplan der Kiewer City Express-Züge in Richtung Sviatoshyn zum Bahnhof Kyjiw-Pasazhyrskyj kommen.

Wir möchten Sie daran erinnern:

In der Nacht zum 31. Juli haben die russischen Invasoren Kiew mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Folgen des feindlichen Raketen- und Drohnenangriffs wurden an 27 Orten in 4 Bezirken der Hauptstadt registriert.

Sechs Menschen, darunter ein kleines Kind, starben infolge des russischen Kombinationsangriffs auf die Hauptstadt in der Nacht des 31. Juli.