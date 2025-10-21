Klitschko diskutierte mit den Botschaftern über die Wiederherstellung der durch den Beschuss beschädigten Gebäude in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko traf sich im Rathaus mit den außerordentlichen und bevollmächtigten Botschaftern der Republiken Lettland und der Tschechischen Republik in der Ukraine Andrejs Pildegovics und Lubos Vesely. Sie erörterten die Lage in Kiew und die Frage der Wiederherstellung der Hauptstadt.

Nach Angaben von RBK Ukrajina hat Klitschko dies auf seinem Telegram-Kanal gepostet.

Ihm zufolge erzählte er, wie die Stadt in Kriegszeiten alle Dienstleistungen für die Kiewer Bürger erbringt, kritische und soziale Infrastrukturen, die durch den Aggressor beschädigt wurden, instand hält und renoviert.

„Wir restaurieren Wohngebäude. Und auch über die Herausforderungen des kommenden Winters, wenn der Feind gezielt die kritische Infrastruktur der ukrainischen Städte und Gemeinden angreift“, schrieb Witalij Klitschko.

Er dankte den internationalen Partnern für ihre anhaltende Unterstützung und Hilfe für Kiew und die Ukraine.

Bei dem Treffen wurde auch die Notwendigkeit erörtert, die lokale Selbstverwaltung in der Ukraine zu entwickeln und ihre Rechte zu schützen, fügte der Bürgermeister hinzu.

Zuvor hatte Witalij Klitschko berichtet, dass der Kiewer Stadtrat beschlossen hat, ein Netzwerk von mobilen Notunterkünften in der Hauptstadt zu schaffen.

Es ist geplant, insgesamt 500 solcher Schutzräume zu errichten. Die staatlichen Bezirksverwaltungen werden die Ausführenden sein.

Das diesjährige Budget der Stadt sieht 4 Milliarden Hrywnja für Notunterkünfte vor.