Koordinierungsstab: Russische Streitkräfte nutzen Familienangehörige von Gefangenen zur Registrierung bei Starlink

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen erpressen die Familien ukrainischer Gefangener und verlangen von ihnen, sich bei Starlink zu registrieren, um dies anschließend gegen die Verteidigungskräfte einzusetzen. Es wird empfohlen, sich an den Koordinierungsstab und die Strafverfolgungsbehörden zu wenden.

Quelle: Koordinierungsstab für die Behandlung von Kriegsgefangenen

Details: