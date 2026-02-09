Schmyhal: Aufgrund der Kälte werden Dienstag und Mittwoch mit komplexen Stromausfallplänen verlaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Energieminister Denys Schmyhal teilte mit, dass es am 10. und 11. Februar aufgrund der niedrigen Temperaturen zu schwierigen Stromausfällen im Energiesystem kommen wird.

Quelle: : Schmyhal auf Telegram

Zitat: „Die Reparaturarbeiten an den Erzeugungs- und Verteilungsanlagen werden rund um die Uhr fortgesetzt. Aufgrund der niedrigen Temperaturen werden Dienstag und Mittwoch, wie auch heute, schwierige Zeitpläne zu bewältigen sein, obwohl das System tagsüber teilweise durch Solarenergie unterstützt wird.

Wir überprüfen auch die Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen. Krankenhäuser, Wasserversorgungsunternehmen und soziale Einrichtungen haben weiterhin absolute Priorität – sie werden vorrangig mit Strom versorgt. Andere Einrichtungen werden schrittweise auf autonomen Betrieb umgestellt und mit Generatoren ausgestattet. Durch diese Maßnahme wird mehr Strom für private Verbraucher verfügbar.

Details: Laut dem Minister wird der Staat die Kontrolle über die gerechte Verteilung von Strom verstärken, um gleiche Bedingungen für alle Verbraucher zu gewährleisten.