Worüber haben sie heute gesprochen?

Über Munition. Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, äußerte seine Enttäuschung darüber, dass seiner Meinung nach eine überbordende ukrainische Bürokratie den Bau einer inländischen Fabrik zur Herstellung von Artilleriemunition verlangsamt.

Über Drohnen und russisches Öl. Die russische Regierung bereitet ein dringendes Treffen mit Vertretern der größten Ölgesellschaften des Landes vor. Anlass ist die Situation auf dem Kraftstoffmarkt, wo die Preise seit Jahresbeginn um fast 50% gestiegen sind.

Über Starlink. Kyjiwstar, ein ukrainischer Mobilfunkbetreiber, hat Starlink Direct to Cell getestet, eine Technologie für die direkte Satellitenkommunikation mit einem Smartphone. Zum ersten Mal wurden in der Ukraine Textnachrichten direkt von Smartphones über Satellit ausgetauscht.

Über die Vorteile. Der Ausschuss für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada hat empfohlen, zwei Gesetzesentwürfe über die steuerliche Entschädigung von Investitionen in der verarbeitenden Industrie in erster Lesung anzunehmen.

Zum Kernkraftwerk Saporischschja. Im vorübergehend besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Nähe des Frachthafens wurde Rauch beobachtet. Der genaue Ort des Brandes und seine möglichen Folgen werden derzeit ermittelt.

EP-Exklusivberichte

Andrij Jermak: Wer sich mit meinem Namen hinter dem Präsidialamt versteckt, kann vor die Hunde geschickt werden

Der Leiter des Präsidialamtes sprach mit Studenten, um das negative Image der Regierung zu glätten, die versucht hat, die Kontrolle über die Antikorruptionsbehörden zu übernehmen. EP hat beobachtet, ob Andrij Jermak erfolgreich war.