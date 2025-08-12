FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Nachrichten vom 12. August: Die ukrainische Bürokratie verlangsamt die Munitionsproduktion, Feuer in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Worüber haben sie heute gesprochen?

Über Munition. Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, äußerte seine Enttäuschung darüber, dass seiner Meinung nach eine überbordende ukrainische Bürokratie den Bau einer inländischen Fabrik zur Herstellung von Artilleriemunition verlangsamt.

Über Drohnen und russisches Öl. Die russische Regierung bereitet ein dringendes Treffen mit Vertretern der größten Ölgesellschaften des Landes vor. Anlass ist die Situation auf dem Kraftstoffmarkt, wo die Preise seit Jahresbeginn um fast 50% gestiegen sind.

Über Starlink. Kyjiwstar, ein ukrainischer Mobilfunkbetreiber, hat Starlink Direct to Cell getestet, eine Technologie für die direkte Satellitenkommunikation mit einem Smartphone. Zum ersten Mal wurden in der Ukraine Textnachrichten direkt von Smartphones über Satellit ausgetauscht.

Über die Vorteile. Der Ausschuss für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada hat empfohlen, zwei Gesetzesentwürfe über die steuerliche Entschädigung von Investitionen in der verarbeitenden Industrie in erster Lesung anzunehmen.

Zum Kernkraftwerk Saporischschja. Im vorübergehend besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Nähe des Frachthafens wurde Rauch beobachtet. Der genaue Ort des Brandes und seine möglichen Folgen werden derzeit ermittelt.

EP-Exklusivberichte

Andrij Jermak: Wer sich mit meinem Namen hinter dem Präsidialamt versteckt, kann vor die Hunde geschickt werden

Der Leiter des Präsidialamtes sprach mit Studenten, um das negative Image der Regierung zu glätten, die versucht hat, die Kontrolle über die Antikorruptionsbehörden zu übernehmen. EP hat beobachtet, ob Andrij Jermak erfolgreich war.

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 256

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)15 °C  Ushhorod16 °C  
Lwiw (Lemberg)14 °C  Iwano-Frankiwsk14 °C  
Rachiw13 °C  Jassinja13 °C  
Ternopil13 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)16 °C  
Luzk16 °C  Riwne16 °C  
Chmelnyzkyj13 °C  Winnyzja14 °C  
Schytomyr14 °C  Tschernihiw (Tschernigow)13 °C  
Tscherkassy16 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)15 °C  
Poltawa14 °C  Sumy13 °C  
Odessa20 °C  Mykolajiw (Nikolajew)18 °C  
Cherson18 °C  Charkiw (Charkow)16 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)17 °C  Saporischschja (Saporoschje)17 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)17 °C  Donezk18 °C  
Luhansk (Lugansk)15 °C  Simferopol15 °C  
Sewastopol20 °C  Jalta19 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“