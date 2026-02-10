Russische Streitkräfte haben einen Drohnenangriff auf Charkiw durchgeführt: Der Gegner hat Fahrzeuge beschädigt und Fenster in einem Wohnhaus zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Invasoren haben am späten Abend des 9. Februar den Bezirk Schewtschenkivskyj in Charkiw mit einer Drohne angegriffen. Durch den Angriff wurden mehrere Fahrzeuge sowie Fenster in einem Gebäude beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram-Meldungen des Bürgermeisters von Charkiw, Igor Terechow, und des Kanals des Leiters der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleg Synyegubov.

Laut Terechows Beitrag griffen die Russen gegen 22:27 Uhr mit einer Drohne vom Typ „Molnia“ den Stadtteil Schewtschenkivskyj an. Später stellte sich heraus, dass der Angriff in der Nähe von Wohnhäusern erfolgte, wodurch Autos und Häuser in der Umgebung beschädigt wurden.

Später präzisierte Synyegubov, dass nur ein Haus beschädigt worden sei.

„Nach genauen Informationen wurden durch den Angriff eines feindlichen UAV im Stadtteil Schewtschenkovskij zwei PKWs und die Fenster eines Mehrfamilienhauses beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung gab es keine Verletzten.

