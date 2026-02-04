Starlink-Verifizierung: Fedorow wandte sich an die Kommandeure der ukrainischen Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Verteidigungsminister forderte die Kommandeure der ukrainischen Streitkräfte auf, eine Überprüfung der Starlink-Terminals zu organisieren, um die Kontinuität der Kommunikation sicherzustellen.

Verteidigungsminister Michail Fedorow forderte, alle Starlink-Terminals, die zu Verteidigungszwecken genutzt werden, über das DELTA-System zu verifizieren, um sie in die „Whitelist“ aufzunehmen. Dies teilte der Verteidigungsminister am Mittwoch, dem 4. Februar, in Telegram mit. Fedorow wies darauf hin, dass der Verifizierungsprozess von Starlink in der Ukraine fortgesetzt wird. Die Bürger tragen die Terminals aktiv in die „weiße Liste“ ein, um deren Funktionieren sicherzustellen.

„Derzeit ist es von entscheidender Bedeutung, alle Terminals zu verifizieren, die zu Verteidigungszwecken genutzt werden. Dazu muss das Militär alle Nummern der Starlink-Terminals über das DELTA-System in die „weiße Liste“ übertragen“, betonte der Minister.

Der Verteidigungsminister wies darauf hin, dass „es nicht erforderlich ist, eigene Terminals auf die Bilanz der Militäreinheit zu setzen oder die Daten der Konten zu übermitteln“. Es reicht aus, das Terminal in die „weiße Liste“ aufzunehmen, damit es nach der Sperrung weiter funktioniert.

„Anschließend werden wir den Prozess so gestalten, dass SpaceX die Daten für die Registrierung der Terminals in Echtzeit erhält. Ich appelliere an die Kommandeure aller Ebenen: Organisieren Sie die Verifizierung der Starlink-Terminals, um die Kontinuität und Stabilität der Kommunikation zu gewährleisten“, schrieb der Minister.

Zur Erinnerung: In der Ukraine wurde die Registrierung von Starlink-Terminals über eine „Whitelist“ eingeführt, als Reaktion auf deren Nutzung durch das russische Militär. Russland ohne Starlink. Die Antwort der Ukraine und von Musk