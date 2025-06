Auf der Krim wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am Abend des Donnerstag, 5. Juni, waren auf der besetzten Krim Explosionen zu hören, vor denen ein Luftalarm ausgerufen wurde.

Die Russen haben auf der vorübergehend besetzten Krim den Alarm ausgelöst. Die Invasoren beschweren sich über einen Raketenangriff auf die Halbinsel. Darüber berichtet am Donnerstag, den 5. Juni, der Telegram-Kanal Krimwind und der selbsternannte Gouverneur von Sewastopol Michail Raswoshajew.

Laut Krimwind waren in Feodossija, Zaozerne und einer Reihe anderer Siedlungen Explosionen zu hören, nachdem der Alarm ausgelöst worden war.

Razvozhayev hingegen berichtete von einem Alarm in Sewastopol zum zweiten Mal an diesem Abend. Davor sagte er jedoch, dass in der Stadt alles ruhig sei und dass das, was die Einheimischen hörten, die russische Marine sei, die mit verschiedenen Waffentypen trainiere.

In russischen Telegramkanälen hieß es, die Krim werde von unbekannten Drohnen und Raketen angegriffen.

Wir erinnern daran, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine am 3. Juni zum dritten Mal die Krim-Brücke angegriffen hat. Sie wurde unter Wasser getroffen. Zu diesem Zweck wurden 1100 kg Sprengstoff in TNT-Äquivalent eingesetzt. Die Unterwasserstützen der Brückenpfeiler sind in der Höhe des Bodens stark beschädigt.

Auch in den sozialen Netzwerken wurde über einen erneuten Angriff auf die Krim-Brücke berichtet.