In Krywyj Rih organisierte der Direktor eines kommunalen Unternehmens ein Programm für die Beerdigung von Soldaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Direktor des kommunalen Unternehmens schuf ein kontrolliertes Monopol auf rituelle Dienstleistungen, das Dutzende von Millionen Hrywnja einbrachte.

In Krywyj Rih wird den Teilnehmern der kriminellen Organisation wegen Betrugs bei Soldatenbegräbnissen der Prozess gemacht. Dies berichtete der Pressedienst der Nationalen Polizei am Donnerstag, den 2. Oktober.

Der Direktor des kommunalen Unternehmens, das sich um alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beerdigungen und der Pflege von Friedhöfen kümmern sollte, hat das Geschäft organisiert. Der Mann lockte eine Reihe privater Firmen und Unternehmer, Beamte der Stadtverwaltung und Zivilisten in das Unternehmen.

Die kontrollierten Unternehmen gingen als Gewinner aus den Ausschreibungen hervor, da die Bedingungen für sie vorgeschrieben waren. Während der Tätigkeit wurden fiktive Daten in offizielle Dokumente eingetragen, nicht nur in Bezug auf den Umfang der ausgeführten Arbeiten, sondern sogar in Bezug auf den Transport von Leichen (verstorbener) Soldaten.

Derzeit liegt die Anklageschrift gegen 10 Angeklagte in diesem Fall dem Gericht zur Prüfung vor. Ihnen drohen bis zu 12 Jahre Haft mit Beschlagnahmung des Vermögens.

Wir erinnern daran, dass der ehemalige Direktor des rituellen Dienstes in Kiew fiktiv 23 Mitarbeiter beschäftigt und deren Löhne kassiert hat.