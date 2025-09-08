Lettland fordert mehr als 840 Russen auf, das Land zu verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Staatsbürger sollten ihre Kenntnisse der lettischen Sprache nachweisen, aber während einer zweijährigen Ausbildung haben sie es nicht geschafft, diese zu beherrschen.

Die lettische Migrationsbehörde fordert 841 russische Staatsbürger auf, das Land bis zum 13. Oktober zu verlassen. Der Grund dafür ist, dass sie die lettische Sprachprüfung nicht bestanden haben. Die Leiterin der Abteilung, Maira Roze, berichtete darüber in einem Bericht für das lettische Fernsehen LTV.

Der Grund für die Situation im Allgemeinen waren Änderungen in der Einwanderungsgesetzgebung, die im Herbst 2022 als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine verabschiedet wurden.

Die damals verabschiedeten Änderungen verpflichten russische Staatsbürger dazu, ihre Lettischkenntnisse auf A2-Niveau zu bestätigen. Die entsprechende Prüfung im Jahr 2023 wurde von 46 Prozent der Teilnehmer bestanden, der Rest hatte zwei weitere Jahre Zeit, sich vorzubereiten.

Zusätzlich zu den Russen, die Lettland bis Mitte Oktober verlassen müssen, müssen etwa zweitausend russische Bürger die Prüfung bis Ende September dringend wiederholen, da sie sonst ebenfalls aus dem Land ausgewiesen werden.

