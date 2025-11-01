Litauen und Russland verhandeln über die Verlängerung des Abkommens über den Gastransit aus dem Kaliningrader Gebiet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Litauische und russische Energieunternehmen verhandeln über die Verlängerung des Gastransitabkommens nach Kaliningrad, das im Dezember ausläuft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf LRT.

Der litauische Gasnetzbetreiber Amber Grid und die russische Gasprom verhandeln über die Verlängerung eines Abkommens, das den Transit von russischem Gas durch Litauen nach Kaliningrad ermöglicht.

Nach Angaben der Zeitung könnten sich die Parteien auf eine kürzere Laufzeit des neuen Vertrags und höhere Kosten für die Dienstleistungen einigen.

Die Europäische Kommission wurde über die Verhandlungen informiert, da die Entscheidung über die Verlängerung des Transits unter Beteiligung der EU-Institutionen und nicht nur in einem bilateralen Format getroffen werden sollte.

Der aktuelle Zehnjahresvertrag mit Gasprom, der Ende 2015 unterzeichnet wurde, läuft im Dezember 2025 aus. Das vorherige Abkommen war seit 1999 in Kraft.

Der litauische Präsident Gitanas Nausėda hat bereits erklärt, dass er keinen Grund sieht, warum der Vertrag nicht verlängert werden könnte, wenn dies für Vilnius von Vorteil ist. Ihm zufolge ist Litauen bereit, den Gastransit in die russische Exklave zu gewährleisten, allerdings zu Bedingungen, die seinen Interessen und europäischen Standards entsprechen.

Energieminister Žygimantas Vaičiūnas stellte fest, dass Litauen jährlich bis zu 20 Millionen Euro aus dem Transit erhält, während die durchschnittlichen Einnahmen laut LRT bei etwa 12 Millionen Euro liegen.