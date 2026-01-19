Das "Loch" im russischen Haushalt hat seit der Pandemie einen Rekordwert erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russlands föderaler Haushalt wies 2025 das vierte Jahr in Folge ein Defizit auf: Die Staatseinnahmen waren um 5,64 Billionen Rubel niedriger als die Ausgaben, berichtet die Moscow Times unter Berufung auf Daten des russischen Finanzministeriums. Im Vergleich zu 2024 (3,47 Billionen Rubel) war die Haushaltslücke 1,6 Mal größer und erreichte mit 2,6% des BIP einen Rekord seit 2020 (3,8% des BIP).

Die Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor brachen im Vergleich zum Vorjahr um 24% auf 8,39 Billionen RUB ein, nachdem der Preis für Ural-Öl unter 40 $ statt der geplanten 70 $ gefallen war.

Die Nicht-Öl- und Gaseinnahmen stiegen im Jahresvergleich um 13% auf 28,8 Billionen RUB, lagen aber unter dem ursprünglichen Plan.

Im vergangenen Jahr hatte die Regierung den Körperschaftssteuersatz (von 20% auf 25%) angehoben, einen differenzierten Einkommensteuertarif eingeführt und die Zölle und Verbrauchssteuern erhöht und damit versprochen, 3,6 Billionen Rubel an zusätzlichen Mitteln einzunehmen.

Tatsächlich stiegen die Einnahmen nur um 575 Milliarden RUB (1,6%), und real – inflationsbereinigt – begannen sie zu sinken.

Um es kurz zu machen:

Es wird erwartet, dass die Einnahmen des russischen Staatshaushalts aus Öl- und Gassteuern im Januar aufgrund der niedrigeren Ölpreise und des stärkeren Rubels um 46% gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2025 zurückgehen werden.