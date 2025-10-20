Luftalarm in Kiew und einer Reihe von Regionen: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 21. Oktober wurde in Kiew und einer Reihe von Regionen Luftalarm ausgerufen. Der Grund für das Signal war die Bedrohung durch den Einsatz ballistischer Raketen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew.

„Luftalarm in Kiew wegen der Bedrohung durch ballistische Raketen. Suchen Sie sofort die nächstgelegenen Schutzräume auf und bleiben Sie dort, bis die Gefahr vorüber ist. Ignorieren Sie die Alarme nicht“, heißt es in der Nachricht.

Inzwischen hat die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine klargestellt, dass der Einsatz ballistischer Raketen aus dem Nordosten kam.

„Ein Hochgeschwindigkeitsziel in der Region Sumy, Richtung Südwesten“, fügte das Militär einige Minuten später hinzu.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 00:33 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, gilt das Signal weiterhin für die Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Kirowohrad, Mykolajiw, Charkiw, Dnipro, Cherson, Saporischschja und Donezk.