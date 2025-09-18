Luftalarm in Kiew: Luftverteidigungskräfte schießen russische Drohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Wegen der Bedrohung durch feindliche Drohnen wurde in Kiew Luftalarm ausgelöst und die Luftverteidigungskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz.

Quelle: Militärische Verwaltung der Stadt Kiew

Wörtlich: „Die Luftverteidigungskräfte arbeiten daran, die Bedrohung am Himmel über der Hauptstadt zu beseitigen.

Bitte bleiben Sie bis zur offiziellen Entwarnung in den Schutzräumen.“

Lesen Sie mehr: Die Einwohner von Kiew wurden aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Luftangriffsalarm vorbei ist.

Derzeit gilt in Tschernihiw, Kiew und der Region wegen russischer Drohnen Luftschutzalarm.