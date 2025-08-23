Die Luftverteidigungskräfte haben 36 von 49 russischen Drohnen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat in der Nacht zum 23. August 49 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. 36 Drohnen wurden im Norden, Osten und Zentrum des Landes neutralisiert. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Es wird festgestellt, dass die Angreifer Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen aus vier Richtungen abfeuerten – Schatalowo, Kursk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk.

Der Angriff wurde von Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie von mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Es wurden 13 unbemannte Luftfahrzeuge an sieben Orten in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Sumy getroffen.

Wir werden daran erinnern, dass in Konotop in der Region Sumy als Folge von drei Ankünften Wohnhäuser beschädigt wurden.

