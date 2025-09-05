Die Luftverteidigungskräfte haben mehr als 120 russische Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Luftangriff der Russen wurde von den Luftstreitkräften, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für funkelektronische Kriegsführung und unbemannte Luftfahrzeuge sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum 5. September mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Luftabwehr hat 121 feindliche Drohnen zerstört. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf ihrer Facebook-Seite

Der Feind hat seit Donnerstag, den 4. September, 18.00 Uhr, 157 Kampfdrohnen und Simulatordrohnen verschiedener Typen aus den Richtungen Kursk, Brjansk, Millerowo, Orjol, Primorsko-Achtarsk – RF, Gwardejskoje – TOT Krim angegriffen. Der Feind griff unser Land auch mit sechs gelenkten Flugabwehrraketen des Typs S-300 aus der Region Kursk und einer gelenkten Luftrakete des Typs Ch-59 aus der russischen Region Woronesch an.

Der feindliche Luftangriff wurde von den Luftstreitkräften, den Flugabwehrraketen, den Einheiten für funkelektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Ab 09.00 Uhr hat die Luftabwehr im Norden und Osten des Landes 121 feindliche Schahed- und Imitationsdrohnen verschiedener Typen abgeschossen/unterdrückt.

Es wurden jedoch auch Treffer von 35 Kampfdrohnen an 10 Orten verzeichnet.

Wir erinnern daran, dass der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj sagte, dass Russland versucht, die Vorbereitungen der Ukraine auf den Winter zu stören. Zu diesem Zweck greifen die Russen Gasproduktionsstätten und die Stromerzeugung an.