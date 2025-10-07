Die Luftwaffe beschrieb, wie die Luftverteidigung funktioniert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehr hat in der Nacht und am Morgen 88 feindliche Drohnen im Norden und Osten des Landes abgeschossen oder unterdrückt.

Die russische Armee hat in der Nacht zum Dienstag, 7. Oktober, das Territorium der Ukraine mit Angriffsdrohnen und ballistischen Raketen angegriffen. Dies meldet die Luftwaffe im Telegram.

Seit dem Abend des 6. Oktober hat der Feind ukrainisches Territorium mit zwei ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M/KN-23 und 152 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerber und anderen Drohnenarten angegriffen.

Die Raketen wurden aus der Region Rostow gestartet, die Drohnen jedoch aus fünf anderen Richtungen: Orel, Kursk, Schatalowo, Primorsko-Achtarsk und Chauda. Etwa 80 von ihnen waren „Schaheds“.

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketen, den Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und den unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 09:00 Uhr 88 feindliche Drohnen im Norden und Osten des Landes abgeschossen oder vernichtet.

Zwei Raketen und 52 Angriffsdrohnen wurden an 10 Orten getroffen, sowie an 2 Orten abgeschossen.

Erinnern Sie sich, dass die Luftverteidigungskräfte am Dienstagmorgen, den 7. Oktober, feindliche Drohnen in Kiew bekämpft haben. In der Stadt wurde ein Luftalarm ausgerufen.