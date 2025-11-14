Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Militärspezialisten bitten um genügend Bomben und Raketen, „um den Feind weiterhin effektiv zu besiegen“, so die ukrainische Luftwaffe.

Die ukrainische Luftwaffe veröffentlichte in ihren sozialen Netzwerken ein Video von F-16-Technikern, die „ohne Pause, sogar unter Beschuss“ auf Einsatzflugplätzen arbeiten.

„Sie (die Techniker – Anm. d. Red.) bereiten die Kampfjets auf eine erfolgreiche „Jagd“ vor: Sie laden die Tafeln mehrmals am Tag auf und sorgen für Dutzende von Starts von einem Standort aus“, heißt es in der Nachricht.

Die ukrainischen Streitkräfte stellten fest, dass die Techniker nicht um Ruhe bitten, sondern „nur um eines: genügend Bomben und Raketen, um den Feind weiterhin effektiv zu treffen.“

Wir erinnern daran, dass wir am 20. September geschrieben haben, dass die Russen einen Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Die meisten der feindlichen Raketen wurden von F-16-Kampfjets abgeschossen.