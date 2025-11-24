Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Lukaschenko ist zuversichtlich, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine bald beendet sein wird. Lesen Sie die Details seiner Erklärung und die Reaktion anderer führender Politiker.

Der selbsternannte Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, ist zuversichtlich, dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine entfesselt hat, bald beendet sein wird.

Quelle: Lukaschenko bei einem Treffen mit dem Gouverneur der russischen Region Jaroslawl, Michail Evraev, Video veröffentlicht vom regierungsfreundlichen Telegram-Kanal „Pool of the First“

Einzelheiten: Lukaschenko erwähnte den Krieg in der Ukraine nur am Rande und sprach über die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Russland und Belarus.

Direkte Ansprache: „Wir werden uns bald mit Präsident Putin einigen… wir werden versuchen, eine Hochgeschwindigkeitseisenbahn zu bauen. Ich denke, dass wir diese Arbeit in der Ukraine in naher Zukunft abschließen werden und uns dann um unsere inneren Angelegenheiten kümmern werden.“

Hintergrund:

Zuvor hatte die Trump-Administration einen 28-Punkte-Friedensplan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine vorgelegt.

Laut Bloomberg wurde der US-Friedensplan im Oktober bei einem Treffen zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff, Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und dem Russen Kirill Dmitriev entwickelt.

Kremlchef Wladimir Putin sagte, er habe den Plan gesehen und sei angeblich bereit, bei einer friedlichen Lösung in der Ukraine „Flexibilität zu zeigen“