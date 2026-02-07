Müssen die Dollar aus dem Jahr 1996 zurückgegeben werden? Sind diese Banknoten tatsächlich problematisch?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Dollar aus dem Jahr 1996 sind genauso gültig wie neue. Banken sind nicht berechtigt, ihre Annahme zu verweigern.

Dies teilte Taras Kozak, Gründer und Präsident der Investmentgruppe „UNIVER“, RBK Ukrajina mit.

Ist die Verweigerung der Annahme von Banknoten rechtmäßig?

Nach Ansicht des Experten ist die Überzeugung, dass Banknoten aus dem Jahr 1996 „falsch“ sind, nur ein in der Ukraine weit verbreiteter Mythos. Wenn die Banknote echt ist, keine wesentlichen Beschädigungen oder Risse aufweist, behält sie ihren vollen Nennwert.

Solche Dollar werden von allen Finanzinstituten weltweit akzeptiert, und ukrainische Banken bilden da keine Ausnahme. Der Experte betonte, dass die einzig richtige Vorgehensweise mit alten Banknoten darin besteht, sie an einer Bankkasse abzugeben.

Vorgehensweise im Falle einer Ablehnung

Wenn Mitarbeiter eines Finanzinstituts sich weigern, echte Banknoten ein Jahr nach ihrer Ausgabe anzunehmen, sollte der Kunde diesen Umstand dokumentieren. Die Bank ist verpflichtet, sie umzutauschen, sofern das Geld nicht gefälscht ist.

„Wenn eine Bank diese Banknoten nicht annimmt, sollte man die Nationalbank anrufen und sich beschweren“, betonte der Experte.

Hotline der Nationalbank: 0 800 505 240 oder +380 44 298 65 55