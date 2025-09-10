Die Ukraine hat eine weitere €1 Milliarde von der EU auf Kosten der russischen Vermögenswerte erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat eine weitere 1 Milliarde Euro von der Europäischen Union erhalten. Die Mittel sind Teil des Beitrags der EU zur G7-Initiative.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihren Post auf Telegram.

„Diese Tranche wird aus den Erträgen der eingefrorenen Vermögenswerte der Zentralbank der Russischen Föderation finanziert“, schrieb sie.

Die ERA sieht vor, dass 50 Milliarden Dollar an die Ukraine ausgezahlt werden, die durch die künftigen Einnahmen aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten abgesichert sind. Der Beitrag der EU beläuft sich auf 18,1 Milliarden Euro (20 Milliarden Dollar).

Insgesamt hat die Europäische Union bereits 10 Milliarden Euro im Rahmen der ERA-Initiative bereitgestellt.

Das ukrainische Finanzministerium geht davon aus, dass die Ukraine die restlichen Mittel von der EU in Raten bis Ende 2025 erhalten wird.

Der Gesamtbetrag der EU-Hilfe für die Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022 beläuft sich auf 170 Milliarden Euro.

Der Bedarf der Ukraine

Die Nationalbank geht davon aus, dass die Ukraine im Jahr 2025 etwa 54 Milliarden Dollar an externer Finanzhilfe erhalten wird. Damit wird das Land in der Lage sein, das Haushaltsdefizit zu decken, ohne Schulden zu machen, selbst wenn die Verteidigungsausgaben steigen.

Bislang hat die Ukraine bereits 30,5 Milliarden Dollar erhalten.

Das Basisszenario der ukrainischen Nationalbank sieht vor, dass die Ukraine im Jahr 2026 etwa 35 Milliarden Dollar und im Jahr 2027 30 Milliarden Dollar an externer Unterstützung erhalten wird. Ein Drittel dieser Mittel wurde bereits von unseren Partnern angekündigt, während die Verhandlungen noch laufen.