Die Medien berichteten, Markarowa habe sich geweigert, Jermak zu ersetzen: Die ehemalige Botschafterin dementierte dies: "Es wurde mir nicht angeboten"

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Oxana Markarowa, die ehemalige Botschafterin der Ukraine in den Vereinigten Staaten, wurde nicht für den Posten des Leiters des Präsidialamtes vorgeschlagen.

Quelle: Markarowa in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Direkte Rede: „Ich habe nicht abgelehnt und wurde nicht angeboten. Wie ich bereits geschrieben habe, bin ich in die Privatwirtschaft zurückgekehrt.“

Einzelheiten: am 19. November schrieb Censor.net unter Berufung auf einen „dem Präsidialamt nahestehenden Gesprächspartner“ und am 20. November hromadske unter Berufung auf eine Quelle im Diener des Volkes, dass Markarowa „das Angebot abgelehnt hat, das Präsidialamt anstelle von Andrij Jermak zu leiten“.

In einem Kommentar an die Ukrajinska Prawda dementierte Markarowa diese Information.

Was vorher geschah: am 14. November traf sich Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Oxana Markarowa. Es wurde berichtet, dass er ihr für ihre Arbeit für den ukrainischen Staat dankte. Die Parteien sprachen auch über mögliche Bereiche der zukünftigen Zusammenarbeit.

„Es gibt viele Dinge, die für den Wiederaufbau der Ukraine, die Stärkung unserer Gesellschaft und die Beziehungen zu internationalen Institutionen getan werden können. Ich weiß die Bereitschaft zu schätzen, weiter für die Ukraine zu arbeiten“, schrieb der Staatschef damals in den sozialen Medien.