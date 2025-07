Mehr als 20 Artilleriesysteme und 1000 Soldaten: Der Generalstab berichtet über neue russische Verluste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 2. auf den 3. Juli, hat die russische Armee an der Front 1.000 Soldaten, einen Panzer und 5 gepanzerte Kampffahrzeuge verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis zum 3. Juli 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 1.023.090 (+1.000) Verwundete/Tote;

Panzer – 10.986 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.936 (+5) Einheiten;

Artilleriesysteme – 29.815 (+21) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.427

Einheiten; Luftabwehrsysteme – 1.191 Einheiten;

Flugzeuge – 420 Einheiten.

hubschrauber – 340 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 43.098 (+85) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.436

Einheiten; Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 53.887 (+101) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.922 (+1) Einheiten.

Nächtlicher Drohnenangriff

In der Nacht zum 3. Juli starteten die Russen Schahed-Kamikaze-Drohnen in Richtung Ukraine. In den östlichen und südlichen Regionen wurde ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen.

Vor allem Odessa wurde von einer Gruppe von Drohnen massiv angegriffen.

Eine der feindlichen Drohnen schlug in ein mehrstöckiges Gebäude ein. Am Ort des Angriffs brach ein Feuer aus, und Bewohner, darunter auch Kinder, wurden verletzt.