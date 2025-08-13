Militäroffiziere werden verdächtigt, einen Landwirt in der Region Dnipropetrowsk entführt zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Angeklagten entführten den Mann und brachten ihn in eine benachbarte Region. Sie forderten und erhielten 70.000 Dollar von seinem Sohn für seine Freilassung.

In der Region Dnipropetrowsk wurden aktuelle und ehemalige Militärs festgenommen, die der Entführung eines Landwirts und der Erpressung von 70 Tausend Dollar Lösegeld verdächtigt werden. Darüber informiert das Büro des Generalstaatsanwalts am Mittwoch, den 13. August.

„Staatsanwälte der spezialisierten Staatsanwaltschaft Dnipro im Bereich der Verteidigung der östlichen Region in Zusammenarbeit mit Ermittlungs- und operativen Mitarbeiter der Samarovsky Bezirkspolizei Abteilung der GUNP in Dnipropetrowsk Region verhaftet eine Gruppe von Personen unter dem Verdacht der Begehung von Verbrechen nach Teil 2 des Artikels 146, Teil. 2 Art. 289, Teil 4 Art. 189 des Strafgesetzbuches der Ukraine“, heißt es in der Mitteilung.

Wie bereits erwähnt, haben der Kompaniechef einer der Militäreinheiten und ein ehemaliger Soldat im Juli 2025 in dem Dorf Gubiniha einen örtlichen Bauern entführt, ihm Handschellen angelegt und ihn in seinem Auto in die Nachbarregion gebracht.

Die Nationale Polizei gab an, dass die Angeklagten den Sohn des Opfers aufforderten, Geld auf eine Kryptowährungsbörse zu überweisen. Nachdem sie den angegebenen Betrag erhalten hatten, ließen sie das Opfer frei und flohen in eine unbekannte Richtung. Das Opfer wandte sich sofort an die Polizei, die daraufhin mit der Suche nach den Entführern begann.

Derzeit sind beide Festgenommenen über den Verdacht informiert worden. Auch die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag gestellt, eine Zwangsmaßnahme in Form von Haft zu wählen.

Den Männern drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Eigentums.