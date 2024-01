Monobank kündigte eine neue Welle von DDoS-Angriffen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Monobank hat eine weitere Welle von DDoS-Angriffen erlebt, die ununterbrochen andauern. Das berichtete der Mitbegründer der Bank, Oleg Gorokhovsky, am Sonntag, den 21. Januar, in seinem Telegram-Kanal.

Wie Oleg Gorokhovsky schrieb, ist die Bank eines der am häufigsten angegriffenen IT-Ziele im Land. Er dankte auch dem IT-Team, das die IT-Infrastruktur der Bank bewacht.

„Ich denke, dass die Monobank heute eines der am meisten angegriffenen IT-Ziele im Lande ist. Die DDoS-Angriffe gehen unaufhörlich weiter. Sobald der Angriff beendet war, betrug die Gesamtlast 580 Millionen Serviceanfragen. Das ist einfach kosmisch. Ich möchte unserem IT-Team, das unserer IT-Infrastruktur zur Seite steht, ein großes Dankeschön aussprechen. Während ich dies schreibe, hat eine neue Welle begonnen…. Stehend!“ – schrieb Gorokhovsky.

Am Freitag, den 19. Januar, kam es zu einem Ausfall bei der ukrainischen Online-Bank Monobank. Die Schwierigkeiten bei der Arbeit der Bank hielten auch am 20. Januar an.

Erinnern Sie sich daran, dass Monobank Mitte Dezember einem massiven Cyberangriff ausgesetzt war.

Auch am 9. Januar hatte die Monobank einen Ausfall – einige Kunden konnten sich nicht in die Anwendung einloggen. Doch schon bald meldete die Bank, dass die technische Störung behoben worden war.