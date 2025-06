Nachrichten vom 12. Juni: Neue Industrieregion, G7 will Russland angreifen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben sie heute gesprochen?

Über Benzin: Im Mai 2025 hat die Ukraine mehr als 5 Tausend Tonnen hochoktaniges Benzin der Qualität A-98/100 importiert. Dies ist der höchste monatliche Wert seit 2009.

Über die neue Industrieregion: In der Ukraine entsteht eine neue Industrieregion – in der Region Transkarpaten, wo viele Unternehmen eröffnet und große Erzeugungskapazitäten gebaut werden.

Über die Zahlungsunfähigkeit der USA: Das Land könnte Mitte oder Ende des Sommers mit einem Zahlungsausfall seiner Staatsschulden konfrontiert werden.

Über Betrug und die Nationalbank der Ukraine: Die Nationalbank der Ukraine hat eine betrügerische E-Mail-Kampagne mit bösartigen Anhängen entdeckt, die in der Betreffzeile und im Dateinamen der angehängten Datei ein offizielles Schreiben der Nationalbank der Ukraine imitieren.

Über Boeing-Aktien: Die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing fielen am 12. Juni im US-Handel um fast 8%, nachdem eine Air India-Maschine mit 242 Menschen an Bord Minuten nach dem Start in der westindischen Stadt Ahmedabad abgestürzt war.

Über die G7: Die meisten Länder der Gruppe der Sieben sind bereit, die Preisobergrenze für russisches Öl im Alleingang zu senken, selbst wenn US-Präsident Donald Trump sich dagegen entscheidet.

EP-Exklusivberichte

